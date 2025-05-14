حذروا من الحج غير النظامي، علماء الأزهر: حفظ النفس مقدم على أداء الفرض

أطلقت غرفة شركات السياحة حملة توعوية بالتنسق التام مع وزارة السياحة والآثار للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية عند أداء مناسك الحج.

الحملة الترويجية لوزارة السياحة والآثار

وجددت غرفة شركات السياحة تحذيرها من خطورة الحج غير النظامي، وتشدد على ضرورة الحصول على تأشيرة رسمية للحج من الجهات المختصة، والسفر من خلال الجهات الثلاث المخول لها تنظيم الحج بمصر " السباحة والداخلية والتضامن " حفاظًا على أرواح المواطنين وتجنبًا لأي ضرر قد يتعرضون له.



وفي هذا السياق، حذرت مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف، من مخاطر السفر للحج بطريق غير شرعي.

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة" البقرة: 195، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار”: إن الجهات المنظمة للحج هدفها الأول هو سلامة الحاج وراحته، لا التضييق عليه.

السفر للحج بطرق غير مشروعة

وشدد على أن السفر للحج بطرق غير مشروعة يخالف الشرع ويعرض النفس للخطر، وقال: “ليس معنى أنك لا تستطيع الحج بطريقة شرعية أن الله لم يكتب لك الأجر، بل إن الأجر يُكتب بالنية، كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات”.

وفي هذا السياق، رد الدكتور أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول: هل يلزم وأنا ذاهب للحج إلى الله أن أحصل على إذن من السلطات البشرية؟، حيث أجاب: نعم.. لابد من الحصول على تأشيرة حج صحيحة من السلطات المختصة التي تقوم على توفير وتجهيز المكان الآمن للحاج وتوفر له الرعاية الصحية اللازمة والموقع الذي يقيم فيه، مشددا على أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين ولا يعقل أن مكان يتسع لمائة فرد يقيم فيه ألف فرد، ولذلك فإن الإجابة القاطعة هى أنه لا حج بدون تأشيرة حج سليمة مائة بالمائة.

بدوره قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف: إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلًا، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”. آل عمران: 97.

وشدد الدكتور تمام على أن عدم الحصول على تصريح حج واللجوء إلى طرق غير شرعية يعرض النفس للمخاطر، داعيًا الجمهور إلى الالتزام بالوسائل الرسمية، قائلًا: ربنا سبحانه وتعالى يقول: «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» – البقرة: 195، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.

وتؤكد غرفة شركات السياحة أن الجهات المعنية تسخّر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أفضل الظروف لأداء المناسك بأمان وسكينة، في إطار من التنظيم والاحترام الكامل للأنظمة المعتمدة من المملكة العربية السعودية.

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