الثلاثاء 13 مايو 2025
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أخبار مصر

"أجلسه مكانه"، طفل يبدع في حفظ المتون في حضور شيخ الأزهر (فيديو)

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل صغيرا أزهريا ويجلسه مكانه، فيتو
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نشر الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، مقطع فيديو للحظة تكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر الشريف، للطفل “أنس ربيع”، وذلك بعد تفوقه في حفظ المتون.

وظهر في الفيديو شيخ الأزهر، وقد ترك للطفل الصغير مكانه للجلوس عليه، وحرص على الاستماع له وهو يلقى أحد المتون الأزهرية، وسط حالة إعجاب من الحضور.

 

 

بعد إبداعه في حفظ المتون.. شيخ الأزهر يستقبل صغيرا أزهريا 

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد استقبل في وقت سابق الطالب الأزهري الصغير أنس مصطفى ربيع، وذلك بعد إبداعه في حفظ القرآن الكريم.

 

وكتبت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أجمل صورة في الدنيا كلها، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهو بيعلم أنس وبينصحه.. علم وحكمة ورحمة، وأنس وهو بيتلقى الحكمة وكله انتباه ووعي وبراءة، ربنا يديم نعمته علينا.

وأضافت شاهين: داعمة للأسر التي تقدم نموذج طيب للأسرة المصرية التي تعمل على اكتشاف مواهب أبنائها وتدعمهم، مضيفة: أريد أن ترى الناس النماذج الطيبة والحسنة كما ترى النماذج السيئة.

وواصلت: والدته محبة للدين والتراث والأزهر رغم كونها ليست أزهرية، وهم من تسعى لتحفيظه المتون.

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