تقلبات حادة وسريعة، الأرصاد تكشف قصة العاصفة شيماء

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة وهذا ما تشهده البلاد من التعرض لموجات حارة ومع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة ثم انخفاض ملحوظ منذ أمس في درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة حتى الغد ستكون حول المعدلات الطبيعية لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

تقلبات في حالة الطقس الجمعة المقبلة

ولفت إلى أنه من يوم الجمعة المقبل سنشهد عودة مرة أخرى في ارتفاعات درجات الحرارة لتصل الذروة يوم السبت إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى و43 درجة مئوية على جنوب البلاد.

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة العاصفة شيماء

وفيما يتردد ويشاع بشأن العاصفة شيماء، علق متحدث الأرصاد الجوية: "لم نخرج أو نصدر تسمية بشأن أي عواصف، ومسألة تسمية العواصف والأعاصير تتبع تعليمات وإرشادات معينة تحددها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهذا لم يحدث، سرعات الرياح بالأمس كانت متوقعة وكان متوقع معها إثارة للرمال والأتربة".

وتابع: "لن نشهد أي عواصف الأيام المقبلة، ومستمرين في تقلبات الأحوال الجوية الأيام المقبلة ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وفقا لطبيعة فصل الربيع".

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