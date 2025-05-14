الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

التعليم تعلن عودة اختبار SAT بعد توقف 4 سنوات، ما القصة؟

اختبار sat
اختبار sat

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، إعادة تقديم اختبار SAT في مصر رسميا بداية من شهر يونيو 2025، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات.

محمد عبد اللطيف: اختبار "SAT" من أهم الاختبارات في الولايات المتحدة

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة كولدج بورد (College Board) الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية عالميًا في مجال التقييم والاختبارات الدولية.

اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع متابعيها، ننشر التفاصيل الخاصة بـ اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية وهي كالتالي:

ويتكوّن امتحان الـ SAT من قسمين؛ الأول قسم الرياضيات ويتضمن 58 سؤالًا للاختيار من متعدد وممنوع في ذلك الجزء استخدام الآلة الحاسبة، بالإضافة إلى 38 سؤالًا مسموح فيها استخدام الآلة الحاسبة أثناء الحل. 

والقسم الثاني من الامتحان يكون في مهارات القراءة والكتابة وقواعد اللغة الإنجليزية، ويتضمن القسم الثاني 52 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بجانب 44 سؤالًا تقيس مهارات التحرير وفهم المعاني وتطبيق قواعد اللغة.

وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025

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واختبار sat هو اختبار الكفاءة الدراسية (Scholastic Aptitude Test) الخاص بالقبول بالجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية او الجامعات الأمريكية خارج الولايات المتحدة، والذي يقيس مدى قدرة الطلاب على التفكير النقدي، وتحليل المشكلات وطرح حلول لها، وهي المهارات اللازمة للنجاح في هذه الجامعات.

 

شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر

وعودة امتحان sat يعني الرجوع بشهادة الدبلومة الأمريكية في مصر إلى أصلها، حيث إن امتحانات sat التي تعقدها مؤسسة College Board الأمريكية تعني أن الطالب قد أدى امتحانات القبول في الجامعات في جميع الدول التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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