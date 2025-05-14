"فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني" أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب "فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر" حادثة دنشواي بقلم بريطاني معاصر للأحداث.. تأليف ولفريد سكاون بلنت وترجمة أحمد خفاجة رُحيم وتقديم خلف الميري.

كتاب فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني

يقدم هذا الكتاب رؤية مختلفة لحادثة دنشواي المخزية، والتي عرضها المفكر البريطاني ولفريد سكاون بلنت في صورة مذكرة قدمها إلى مجلس العموم البريطاني، ثم تولى طبعها لتقديمها إلى الرأي العام الإنجليزي والعالم أجمع، دفاعًا عن القضية المصرية في ظل الاحتلال البريطاني، ورغبة في فضح مساوئ الاحتلال وسوء إدارته المتمثلة في تسلط اللورد كرومر، المعتمد البريطاني في مصر، وقد تمكن بلنت بسعة اطلاعه ومعاصرته للأحداث من عرض الحوادث المتعددة التي تعرض فيها المصريون للمظالم على يد الاحتلال منذ بدايته ١٨٨٢ حتى وقوع حادثة دنشواي ١٩٠٦، وقد صور ببراعة فائقة مشاهد الجلد والإعدام التي حدثت للأهالي هناك إلى الحد الذي يجعلنا نقرؤها وكأننا نراها، ولعله أراد دون أن يشعر أن يأخذ القارئ المعاصر ليقف بين جموع الحاضرين أمام منصة الإعدام الغادرة التي نُصبت في ساحة قرية دنشواي ليشاهد بنفسه مشاهد الظلم والموت الرهيب، وليشهد بنفسه على فظائع العدالة البريطانية في مصر.

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