أعمال العندليب في حفل "على مر الأجيال" بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفريق على مر الأجيال بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى وذلك فى التاسعة مساء الخميس المقبل الموافق 15 مايو على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

حفل فريق على مر الأجيال

ويتضمن الحفل مختارات من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ منها التوبة، شغلونى، الحلوة على حسب وداد، الهوا هوايا، جبار، مداح القمر، زى الهوا، اسبقنى يا قلبى، أحبك، بلاش عتاب، ياخلى القلب، سواح، فاتت جنبنا وغيرها.

فريق على مر الأجيال

يذكر أن فريق على مر الأجيال تم تأسيسه عام ٢٠١٥ مطربين وعازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة ويتميز بطابع فنى خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية.

وشارك الفريق في مجموعة من الأنشطة الهامة لدار الأوبرا منها مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وغيرها ولاقى الإعجاب والاستحسان.

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