الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أعمال العندليب في حفل "على مر الأجيال" بأوبرا الإسكندرية

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفريق على مر الأجيال بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى وذلك فى التاسعة مساء الخميس المقبل الموافق 15 مايو على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

حفل فريق على مر الأجيال

ويتضمن الحفل مختارات من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ منها التوبة، شغلونى، الحلوة على حسب وداد، الهوا هوايا، جبار، مداح القمر، زى الهوا، اسبقنى يا قلبى، أحبك، بلاش عتاب، ياخلى القلب، سواح، فاتت جنبنا وغيرها.

 

فريق على مر الأجيال

يذكر أن فريق على مر الأجيال تم تأسيسه عام ٢٠١٥  مطربين وعازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة ويتميز بطابع فنى خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية.

وشارك الفريق في مجموعة من الأنشطة الهامة لدار الأوبرا منها مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وغيرها ولاقى الإعجاب والاستحسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل فريق على مر الأجيال مسرح سيد درويش الأوبرا فريق على مر الأجيال دار الأوبرا

الأكثر قراءة

حسام البدري يكشف انفراجة في أزمة عودة الرياضيين المصريين من ليبيا

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

استغرق ساعتين، ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه المغلق مع أمير قطر

بالتصفيق مرتين، ترامب يثير الجدل فور وصول طائرته إلى الدوحة (فيديو)

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الحمل بأنثى في ليلة الجمعة، ردديه

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالحظ السعيد وسماع أخبار مفرحة

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية