بهاء الدين محمد يبارك لنجله على زواجه: ربنا يجعلك من عباده الصالحين

احتفل الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد بزفاف نجله “بجاد”، على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث أقيم الحفل بأحد الأماكن العامة الشهيرة بالجيزة، وسط حضور عدد من الفنانين

ونشر بهاء عددا من الصور لنجله وعروسه، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق قائلا: “تبارك الله ابنى حبيبى بجاد اتجوز حبيبته الجميلة ياسمين..وشكرا جدا لكل اللى شاركونا الفرحة الغالية وعقبال كل حبايبكم..ربنا يوفقهم ويسعدهم ويجعلهم من عباده الصالحين”

وحضر حفل زفاف نجل الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة أنوشكا ولبلبة والمنتج محسن جابر والشاعر خالد تاج الدين والمنتج هشام سليمان والشاعر محمد رفاعي والملحن وليد سعد وعدد آخر من النجوم.

بهاء الدين محمد

يذكر أن بهاء الدين محمد من أهم الشعراء الغنائيين الذي تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم عمرو دياب وشيرين وسميرة سعيد وأنغام وأصالة وراغب علامة وإليسا وآخرين

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