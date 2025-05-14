الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

الإعدام والحبس 5 سنوات لـ 3 متهمين باستعراض العنف

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن السايس،متهم"م،ر" بالإعدام شنقا، وعاقبت متهمين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات ووضعهما تحت المراقبة الشرطية،لاتهامهم باستعراض العنف وتهديد وترويع الآمنين من المواطنين واثارة الرعب في نفوسهم.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أحالت كلا من"م.ر"،"ك،ر" "ا،ف" لمحكمة الجنايات باتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، حال حملهم أسلحة بيضاء سكينتين، مطواة، جنزير، شومة، قاصدين ترويعهم وتخويفهم.

وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى، إذ إنه في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه" ر.ي"  عمدًا انتقامًا منه على أثر عدم بلوغهم المقصدهم بسداده للمبلغ المالي محل الخلاف بعد أن مارسوا عليه أعمال البلطجة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة. 

 

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