الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

جراحة ناجحة لإنقاذ طفل يعاني من انسداد بالحالب في مستشفى الجمهورية التعليمي

الفريق الطبي
الفريق الطبي
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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، كان يعاني من انسداد بمنطقة اتصال الحوض الكلوي بالحالب الأيسر (PUJ obstruction) بقسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي بالقاهرة.

جاء ذلك استمرارا لتقديم خدمات طبية ورعاية صحية متميزة للمرضى المترددين على وحدات الهيئة.
 

وأعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة أن التدخلات الجراحية الدقيقة للأطفال داخل وحدات الهيئة تحظى باهتمام بالغ، لما لها من تأثير مباشر على حياة الطفل، سواء لإنقاذه أو تجنب إصابته بعجز يؤثر على مستقبله، مما يرفع عبء مادى ونفسى عن كاهل ذويه لبقية حياته، مضيفا "لذا نحرص دومًا على توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات لهذا التخصص الحيوي، بالإضافة إلى التدريب والتعليم الطبى المستمر للفرق الطبية على أيدى الأساتذة والمتخصصين فى هذا المجال، والذين تشرف الهيئة بوجودهم ضمن كوادرها المتميزة".

وتابع الدكتور مصطفى القاضى مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي أن الحالة تم اكتشافها بعد معاناة الطفل من أعراض متكررة، حيث أظهرت أشعة السونار وجود ارتداد وضغط شديد على الكلية اليسرى.
وتُعد هذه الحالة نموذجًا لحرص قسم جراحة الأطفال بالمستشفى على التدخل المبكر والدقيق في أمراض الجهاز البولي للأطفال، باستخدام أحدث التقنيات لضمان أفضل النتائج.

وأفاد مدير المستشفى بأنه تم إجراء كافة الفحوصات اللازمة، وتجهيز الطفل لإجراء جراحة إصلاح الانسداد حوض الكلي اليسرى باستخدام المنظار الجراحي (Laparoscopic Pyeloplasty)، وهي من الجراحات الدقيقة التي تهدف للحفاظ على وظائف الكلى ومنع تدهورها وتهديد حياة الطفل.

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أُجريت الجراحة بواسطة د. هاني محمد الإمبابي، استشاري وزميل جراحة الأطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، د. كريم الحداد، زميل مساعد  جراحة الأطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
بمشاركة فريق متخصص من التخدير، د. جندى جرجس استشاري التخدير، ورعاية الأطفال، د. بسنت المليجي استشاري الأطفال وحديثي الولادة، والتمريض م. مروة جمال وم. فاطمة كمال رئيسة تمريض العمليات وطاقم تمريض رعاية الأطفال وطاقم متميز من الخدمات المساعدة.

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