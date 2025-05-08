الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

كسر بالجمجمة وراء مصرع طفل سقط من أعلى عقار بمدينة نصر

مصرع طفل سقط من أعلى
مصرع طفل سقط من أعلى عقار بمدينة نصر، فيتو

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة طفل لقي مصرعه، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق السابع في أحد العقارات بمدينة نصر، أنه توفي نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي وخارجي فضلًا عن كسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم. 


واستمعت النيابة إلى أقوال أهل الطفل الذين قالوا بأن ابنهم أثناء لهوه سقط من شرفة الشقة التي يعيشون فيها وتوفي.

 

سقوط طفل من شرفة شقته بمدينة نصر 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتلقيها بلاغًا من الأهالي بسقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل ملقاة في الشارع، وقد فارق الحياة فور ارتطامه بالأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل المتوفى كان يقف في شرفة منزله قبل أن يختل توازنه بشكل مفاجئ ويسقط من ارتفاع شاهق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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