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ثقافة وفنون

جدول حفلات مسرح أرينا الكويت خلال شهر يونيو

نجوم حفلات أرينا
نجوم حفلات أرينا الكويت، فيتو

يشهد مسرح أرينا الكويت إقامة عدد من الحفلات عليه، خلال شهر يونيو المقبل.  

حفلات مسرح أرينا الكويت 

وتحيي الفنانة السورية أصالة حفلا غنائيا على مسرح أرينا الكويت يوم 7 يونيو ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

كما يحيي الفنان مطرف المطروف حفل غنائي علي مسرح أرينا الكويت يوم 8 يونيو المقبل ويشاركه الحفل فرقة ميامي. 

ويحيي النجمان تامر حسني وتامر عاشور حفل  غنائي مشترك علي مسرح أرينا الكويت يوم 13 يونيو. 

أما عن حفل النجمة أنغام على مسرح أرينا الكويت فمن المقرر إقامته يوم 20 يونيو المقبل م من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

كما تطلق أنغام حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبلة الموافق 16 من شهر مايو الجاري، ضمن مشروع “ليالي مصر”.. ومن المنتظر أن تقدم أنغام مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور في حفلاتها.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام فى الفئات التالية:

  • الفئة الأولى Royal بمبلغ 8500 جنيه.
  • الفئة الثانية Diamond بمبلغ 7500 جنيه.
  • الفئة الثالثة Platinum بمبلغ 6500 جنيه.
  • الفئة الرابعة Gold بمبلغ  5000 جنيه.
  • الفئة الخامسة Silver بمبلغ  4000 جنيه.
  • الفئة السادسة  والأخيرة بمبلغ Bronze بمبلغ 3000 جنيه.

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