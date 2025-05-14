الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

غرفة الإسكندرية تستضيف قيادات التأمين الصحي الشامل

الدكتور إيهاب أبو
الدكتور إيهاب أبو العيش والدكتورة مى فريد

نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية لقاء موسع مع هيئة التأمين الصحى الشامل بحضور الدكتور إيهاب أبو العيش نائب رئيس الهيئة والدكتورة مي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة وقيادات قطاعات الهيئة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة، والدكتور علاء عبد المجيد رئيس شعبة القطاع الطبي بالغرفة، وقيادات القطاع الخاص بالإسكندرية من مقدمي الخدمات الصحية.
 

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وصرح أحمد الوكيل رئيس الغرفة بأن هذا اللقاء يهدف الى إعداد الإسكندرية للدخول في منظومة التأمين الصحى الشامل، سواء من خلال التعجيل باعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة،  مما  يرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الإسكندرية، ويعجل من إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحى الشامل ليستفيد منها أبناء الإسكندرية بصفة عامة وتجار الإسكندرية وأسرهم بصفة خاصة.

وأوضح الوكيل أنه تم عرض آليات المنظومة ككل وأسلوب الاعتماد وأساسيات التسجيل وحسابات التكلفة والمحاسبة، وكذا مبادرة التمويل الميسر المقدم من البنك الأهلى بفائدة 5% للمنشآت الصحية الصغيرة وآليات التمويل للمنشآت الكبيرة.

وأكد الوكيل أن الإسكندرية تختلف عن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل حيث ان بها ضعف نسبة مقدمى الخدمات من القطاع الخاص عالي المستوى مما سيعجل من إجراءات الاعتماد، وهم جميعا من منتسبى الغرفة والتي ستقدم لهم كافة سبل الدعم.

وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للمنشآت الصحية بالإسكندرية تغطى إجراءات الاعتماد حتى تكون كافة المنشآت جاهزة لاستقبال المنظومة في الفترة القصيرة القادمة وذلك في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه بين الغرفة والهيئة أثناء اللقاء.

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بالاسكندرية الغرفة التجارية هيئة التأمين الصحي

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