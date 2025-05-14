الأربعاء 14 مايو 2025
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رياضة

مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات المفاوضات مع محمد شريف

محمد شريف
محمد شريف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود مفاوضات جادة مع محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي والأهلي السابق، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن هناك تواصلًا مستمرًا بين مسؤولي الزمالك واللاعب في الفترة الأخيرة، وأن الطرفين أبديا رغبة واضحة في إتمام الصفقة، إلا أن العقود لم تُوقّع رسميًا حتى الآن، رغم التفاهم الكبير بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن الزمالك يرى في محمد شريف صفقة قوية نظرًا لخبراته المحلية والدولية، وقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، وهو ما يتماشى مع متطلبات الجهاز الفني

وأشار إلى أن اللاعب لا يمانع في العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة الزمالك، خصوصًا بعد انتهاء تجربته في الدوري السعودي، لكنه يفضل الحصول على الوقت الكافي لحسم قراره النهائي بعد دراسة العرض من كافة الجوانب.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة بشأن الصفقة، في ظل رغبة الزمالك في إنهاء ملف التدعيمات مبكرًا استعدادًا للموسم المقبل.

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الإنتقالات الصيفية المقبلة الخليج السعودي نادي الزمالك محمد شريف لدوري السعودي فريق الخليج السعودي

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