15 مارس 2026، طعن سفاح التجمع على حكم إعدامه

حددت محكمة النقض جلسة 15 مارس 2026 للنظر في الطعن المقدم من المتهم كريم سليم، المعروف إعلاميًا بلقب "سفاح التجمع"، على حكم الإعدام الصادر ضده بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات عمدًا مع سبق الإصرار.

وكان المتهم قد تقدم بطعن رسمي على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بإعدامه شنقًا، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي تحمل رقم 3610 لسنة 95 طعون.

سفاح التجمع قتل ثلاث سيدات بالتجمع الخامس

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام كريم سليم بقتل ثلاث سيدات في مناطق مختلفة بالتجمع الخامس، مستخدمًا أساليب احتيالية لاستدراجهن. وبعد تحريات دقيقة من الأجهزة الأمنية، تم القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

ومن المقرر أن تقوم محكمة النقض في جلستها المقررة في مارس المقبل بمراجعة صحة الحكم الصادر والإجراءات القانونية المتبعة في الدعوى، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تأييده أو نقضه وإعادة المحاكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.