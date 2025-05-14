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حوادث

15 مارس 2026، طعن سفاح التجمع على حكم إعدامه

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

حددت محكمة النقض جلسة 15 مارس 2026 للنظر في الطعن المقدم من المتهم كريم سليم، المعروف إعلاميًا بلقب "سفاح التجمع"، على حكم الإعدام الصادر ضده بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات عمدًا مع سبق الإصرار.

وكان المتهم قد تقدم بطعن رسمي على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بإعدامه شنقًا، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي تحمل رقم 3610 لسنة 95 طعون.

سفاح التجمع قتل ثلاث سيدات بالتجمع الخامس

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام كريم سليم بقتل ثلاث سيدات في مناطق مختلفة بالتجمع الخامس، مستخدمًا أساليب احتيالية لاستدراجهن. وبعد تحريات دقيقة من الأجهزة الأمنية، تم القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

ومن المقرر أن تقوم محكمة النقض في جلستها المقررة في مارس المقبل بمراجعة صحة الحكم الصادر والإجراءات القانونية المتبعة في الدعوى، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تأييده أو نقضه وإعادة المحاكمة.

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التجمع الخامس محكمة الجنايات كريم سليم سفاح التجمع محكمة النقض

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