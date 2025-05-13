النقض تؤيد حكم الإعدام بحق تاجر مواشي قتل جزارًا في الجيزة

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام شنقًا الصادر ضد محمد بدر، تاجر المواشي المتهم بقتل جزار في الجيزة، بعد رفض الطعن المقدم من قبله.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالإجماع بالإعدام شنقًا للمتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلاف حول مبلغ مالي مستحق.

وكانت محكمة جنايات قد قضت بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقًا للمتهم عما أسند إليه من اتهام بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي قتل المجنى عليه وبصدور الحكم تقدم المتهم بالطعن أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.

اتهامات النيابة العامة

اتهمت النيابة العامة المتهم محمد بدر محمد محمد بأنه في ليلة ۲۰۲۱/۸/٥ بدائرة قسم شرطة الجيزة قتل المجني عليه حسين سيد عبد الواحد عبد الله عمدا مع سبق الإصرار، إثر مطالبة الأخير بسداد مبلغ مالي مستحق عليه، فبيت النية وفكر بروية وصمم على قتله، وأعد لذلك مخططا إجراميا أنفذه بأن استجلب سلاحا أبيضا خالي الوصف واستدرجه واهما إياه بإعطائه المبلغ المستحق لديه، وحال سيرهما بمنطقة خلت من أعين المارة عاجله بعدة طعنات قاسيات بسلاحه الأبيض استقرت بمواضع قاتلة بجسده، قاصدا من ذلك قتلا، فأحدث به الإصابات والتي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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