وزير الكهرباء يناقش استقرار التيار وخطة تأمين الشبكة لفصل الصيف

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيادات العمل ومسئولي القطاعات المختلفة ومديري الإدارات والقائمين على تشغيل الشبكة الكهربائية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية على كافة الجهود ومراجعة المخطط الزمنى لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة ومراجعة الانتهاء من مشروعات توفير التغذية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي والوقوف على الواقع الفعلي للشبكة والاجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف واستعدادات الشركات والانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة والتفتيش والمراقبة ومراجعة المهمات فى نطاق عمل جميع الشركات التابعة.

وحضر المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور ايهاب اسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

مواجهة زيادة الاحمال خلال فصل الصيف

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل، واستمرارا للمتابعة الدائمة لمجريات تنفيذ الأعمال على صعيد جودة الخدمات المقدمة وتغيير أنماط التشغيل بما يحقق الاستمرارية والاستقرار للتغذية الكهربائية، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخفض استهلاك الوقود، ومراجعة الاستعدادات الخاصة على مستوى الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة زيادة الاحمال خلال فصل الصيف.

واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين.



زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة

كما ناقش الاجتماع تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.

وتابع الدكتور محمود عصمت الاجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة خلال فصل الصيف، موجها باستمرار العمل على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة، وكذلك سرعة الانتهاء من برامج الصيانة وتكثيف اعمال لجان التفتيش على تنفيذ الصيانات لمهمات الشبكة بمختلف المواقع والتاكيد على قياس درجات الحرارة لنقاط الاتصال ، ومعالجة أي نقاط ساخنة إن وجدت بما يضمن تلافي حدوث الاعطال والحوادث اثناء الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة ، مشيرا إلى البدء بالمناطق الأكثر كثافة والتي بها قياسات تحميل مرتفعة ونقاط ساخنة مسجلة بما يضمن تامين التغذية الكهربائية وسلامة المهمات ومكونات الشبكة الكهربائية.

استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، والعمل على نيل رضا المشتركين كأحد أهم الأهداف لخطة العمل الحالية، وكمؤشر لحسن إدارة واستغلال المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها على صعيد البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مؤكدا على سرعة الاستجابة والتواصل وتفعيل كافة الأدوات المتاحة، والمتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات،وتكثيف الجهود فى التفتيش، موضحا أن التواجد الميدانى في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين ضروة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية للوقف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى اطار تأمين التغذية، مشيرا إلى أهمية التوسع في برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية، موضحا تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة في إطار حسن إدارة وتعظيم الأصول، مشيرا إلى الخطة العاجلة التي تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضي قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل وتوجيه الجهود خلال الأسابيع المقبلة للانتهاء من مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي واقامة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إطارها، وكذلك مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدا على سرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة فى جميع القطاعات، مشيرا إلى مشروعات تخزين الطاقة والتوسع فى انظمة البطاريات لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.