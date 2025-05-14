طلاب الشهادة الإعدادية في الأزهر: امتحان الفقه سهل والنحو فيه نقاط صعبة (فيديو)

أعرب عدد من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن تفاوت آرائهم بشأن أولى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي أدّوها اليوم في مادتي الفقه والنحو والصرف، مؤكدين أن امتحان الفقه جاء مباشرًا وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما حملت ورقة النحو والصرف بعض المفاجآت.

وقال الطالب عبد الرحمن أسامة من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: إن امتحان الفقه كان "رائعًا"، ولم يخرج عن المألوف، إلا أن النحو كان مختلفًا، حيث وصفه بأنه "نص نص"، موضحًا أن هناك أسئلة لم تكن واضحة، أبرزها سؤال "بيّن الحكم النحوي".

وأشار طلاب آخرون إلى أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيًا، بل توافر وقت إضافي ساعدهم على مراجعة الإجابات، وقال أحدهم: "المدرسين كانوا متعاونين، ومفيش شد أو توتر في اللجنة".

وفيما يخص الامتحانات المقبلة، أبدى بعض الطلاب تخوفهم من مادة العلوم، معتبرين أن "فيها حاجات كيميائية مش مفهومة"، على حد قولهم.

وفي ختام اليوم، وجه عدد من الطلاب الشكر إلى المعلمين والمشرفين على الامتحانات، مثمنين الجهود المبذولة في تنظيم اللجان وتوفير أجواء مناسبة لهم، وقال أحدهم: "بنحب نشكر شيخ الأزهر وكل المدرسين اللي تعبوا معانا، واللي حطوا شوية تركيات بسيطة عشان يفرقوا بين اللي ذاكر واللي لأ".

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