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تعليمات مشددة من رئيس "القاهرة الأزهرية" للقائمين على لجان امتحانات الابتدائية والإعدادية (صور)

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية، فيتو

تفقد الشيخ فواز عبادى، رئيس منطقة القاهرة الأزهرية أول أيام امتحانات الشهادات الأزهرية "الإبتدائية والإعدادية"، والتى انطلقت صباح اليوم الأربعاء، وسط متابعة ميدانية من رئيس المنطقة، ولجان المتابعة، وغرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية 

وتفقد الشيخ فواز عبادى، رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، لجان معهد فؤاد محى الدين الإبتدائى، فتيات محى الدين الإعدادي، فؤاد محى الدين بنين الإعدادى، يرافقه الشيخ  أحمد محروس مدير التعليم الإبتدائى، حيث قام  بالمرور على اللجان ومتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

 

كما اطمأن من الطلاب والطالبات على مستوى الامتحان وعدم وجود شكاوى من الورقة الأمتحانية، ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة، وشدد فضيلته على توفير المناخ المناسب للطلاب.

وخلال  المتابعة الميدانية أكد أن المتابعة مستمرة؛ لرصد أية معوقات لتذليلها على الفور.

وقد أدى طلاب الشهادة الابتدائية اليوم الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية مادتي الفقه واللغة العربية – ورقة أولى (النحو والصرف).

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