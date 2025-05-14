اندلاع حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج (صور)

نشب حريق هائل فى مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بمدينة ناصر بمحافظة سوهاج وتم السيطرة على الحريق واخماده من خلال 3 سيارات إطفاء.

حريق فى مخلفات مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج

كان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في مخلفات الزيوت فى مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتدادها لباقي المصنع، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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