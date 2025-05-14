الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

"قالوا لنا مش هييجي منه"، الاسم المنقوص والممدود يثير حيرة طلاب الإعدادية بالأزهر (فيديو)

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، أولى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط تعليمات مشددة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وحرصت "فيتو" على استطلاع آراء الطلاب حول امتحانات مواد "الفقه والنحو والصرف" من أمام معهد حلمية الزيتون بالقاهرة.
 

ومن جانبه، قال الطالب محمود محمد حامد: "امتحان النحو كان صعب، وكان أصعب حاجة فيه الاسم الممدود والاسم المنقوص، المدرسين قالوا عليه “درس مش مهم”، لكن بعد ما دخلنا لقيت اللي هو اللي جاي"

وأضاف: “كان فيه سؤال ”اذكر اسم الفاعل من الفعل طاهر"، معرفناش نحلها وكنا محتاجين وقت زيادة".
 

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية 

وانطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مواد "القرآن الكريم والتربية الإسلامية"، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد "الفقه، والنحو والصرف".
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.
 

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