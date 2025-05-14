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رياضة

المصري يبدأ اليوم الاستعداد لسيراميكا بالقاهرة بدون راحة

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يبدأ اليوم الأربعاء فريق المصري البورسعيدي الاستعداد لمباراته القادمة أمام سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز، بعد مباراته أمس بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي جمعته بفريق فاركو.

وقرر أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري رفض منح لاعبيه راحة اليوم والبدء في الاستعداد لمباراة الفريق القادمة.

ويخوض الفريق مرانه اليومي باستاد الكلية الحربية بالقاهرة، على أن يسافر الجمعة القادم إلى السويس استعدادا للمباراة.

موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا 

ويلتقي فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري، والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

الاهلي ضد سيراميكا 

وهزم سيراميكا من النادي الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19، بعد تمريرة من إمام عاشور.

 

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

المصري أمام فاركو

المصري ضد فاركو، وتعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو إيجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

 أحرز فاركو هدف التقدم في الدقيق 51 عن طريق أحمد شريف، وتعادل للمصري أحمد عوض لاعب فاركو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

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