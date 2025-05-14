محافظ الأقصر يستقبل السفير الأرجنتيني لبحث تعزيز التعاون السياحي (صور)

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، أوليجر فيديريكو مارتينسن، سفير جمهورية الأرجنتين بالقاهرة، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

السفير الأرجنتيني يزور الأقصر

وأعرب السفير الأرجنتيني خلال اللقاء عن إعجابه بالحضارة المصرية والمواقع الأثرية الفريدة في محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أنها من أجمل الأماكن على مستوى العالم.

كما أكد على إشادة حكومة بلاده بحسن معاملة السياح الأرجنتينيين في مصر، موجّهًا الشكر لمحافظ الأقصر على دعم وتسهيل عمل البعثة الأثرية الأرجنتينية العاملة بمنطقة آثار البر الغربي.

وأشاد السفير الأرجنتيني بجودة شبكة الطرق من القاهرة إلى الأقصر، والتي مكنته من السفر برًا والاستمتاع بالحياة الريفية والمناظر الطبيعية المصرية.

كما أثنى على التطور الملحوظ في البنية التحتية والطرق والكباري بالعاصمة القاهرة، في ظل القيادة السياسية الحالية.

من جانبه، رحّب محافظ الأقصر بالسفير الأرجنتيني، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر والأرجنتين والتي تعود إلى عام 1947.

واستعرض محافظ الأقصر خلال اللقاء أهم المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين القادمين من الأرجنتين لزيارة الأقصر.

وفي ختام اللقاء، أعلن المحافظ عن اعتزامه استقبال البعثة الأثرية الأرجنتينية الجديدة في يناير المقبل، في إطار دعم الجهود المشتركة في مجال العمل الأثري.

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