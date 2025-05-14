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أخبار مصر

وزارة العمل: توفير فرص عمل للمصريين بالسعودية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم على فرص عمل لـ 4 مندوبين مبيعات للعمل في "شركة ميلاد الطبية" بالمملكة العربية السعودية. 

توفير فرص عمل في الخارج 

وجاء ذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

فرص عمل جديدة

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الفرص الجديدة عبارة عدد 4 مندوب مبيعات، والراتب 7 آلاف ريال سعودي، وتوفير السكن، وتذكرة الطيران، وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة،أن من الشروط أن يكون السن من 30- 40 سنة، والمؤهل جامعي أو صيدلي، ويشترط خبرة في مجال بيع منتجات (الفلير – والتقشير والبلازما)، وتحدث اللغة الانجليزية – القدرة على الاقناع والبيع. 

وجاء في البيان أن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14 -5-2025، ولمدة 3 أيام، على أن ترسل السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الإلكتروني هنا  

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