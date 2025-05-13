الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع بدولة مدغشقر

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق لالامونجا ديلفين ساهيفيلو وزير الدفاع بدولة مدغشقر والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم جهود الأمن والاستقرار فى مواجهة التهديدات التى تواجه الدول الإفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من دول القارة وما تتميز به من طابع إستراتيجى ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة، مرحبًا بالتعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات العسكرية.

وزير الدفاع بدولة مدغشقر

من جانبه أعرب وزير الدفاع بدولة مدغشقر عن تقديره بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار، متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك بين كلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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