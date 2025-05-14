القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية العسكرية وعدد من المشروعات القومية

نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المشروعات القومية.

وجاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال زيارة الأكاديمية العسكرية المصرية شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًّا عن الأكاديمية، كما تفقد عدد من المنشآت التعليمية للتعرف على الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في المنظومة التعليمية بالأكاديمية.

المشروعات القومية والتنموية العملاقة

كما تم تنظيم زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة شاهدوا خلالها أبرز المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تم تنفيذها والتي تعكس النقلة الحضارية للدولة المصرية وتعزز من مكانتها على خريطة التنمية العالمية.

كما تم تنظيم زيارة إلى هيئة قناة السويس لمتابعة منظومة إدارة عملية عبور السفن والحاويات التى تدار بأعلى كفاءة واحترافية باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، أعقبها حضور مراسم توقيع عدد من إتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس والعـديد من الشركات العالمية بهدف تطوير أداء عمل القناة.

روابط العلاقات العسكرية

وفى ختام الفعاليات أشار أعضاء وفد الملحقين العسكريين إلى أهمية تنظيم تلك الزيارات في التعرف على الجهود التى قامت بها الدولة المصرية في مختلف المجالات، كما أعربوا عن اعتزازهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة والتي تعزز روابط العلاقات العسكرية بين الدول وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.