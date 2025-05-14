الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

ضبط كيانين تعليميين وهميين للنصب على المواطنين بالساحل

حبس
حبس

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الساحل.
 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" - كائنين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة  للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارة الكيانين وبحوزتهما (عدد من الاستمارات والشهادات –  "2"ختم أكلاشيه – عدد من الكارنيهات والكتب الدراسية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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