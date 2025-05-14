النيابة تستمع لأقوال أسرة طفلة سقطت من الطابق الخامس بالهرم

تباشر نيابة الهرم التحقيق في واقعة وفاة طفلة إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الخامس بمنطقة الهرم، حيث استمعت لأقوال أسرتها للوقوف على ملابسات الحادث.

العثور علي جثة طفلة بالجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفلة أسفل أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الطفلة سقطت أثناء لهوها في "البلكونة" بعد اختلال توازنها.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تواصل تحقيقاتها في الواقعة.

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