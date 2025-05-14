أحمد فراج.. أول من أسس برامج التوك شو في مصر.. نور على نور نقطة فاصلة في حياته.. كواليس ارتباطه بالشحرورة.. واليوم ذكرى وفاته التاسعة عشرة

أحمد فراج ، مذيع شهير، بدأ مع بداية التليفزيون، هو واحد من أهم الإذاعيين الذين وضعوا أساس برامج الحوار، برنامجه الإذاعي “المائدة المستديرة”، ومن بعده التليفزيوني “نور على نور”، أسس من خلالهما برامج الحوار التي قدمها بعده الآخرون، تمكن من أدواته ومرجعياته الدينية في إدارة الحوار مع ضيوفه، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2006.



ولد المذيع القدير أحمد فراج في 15 مايو 1932 بمركز شربين بالدقهلية، ودرس بكلية التجارة، ورحل في مثل هذا اليوم 14 مايو عام 2006، وما بين الميلاد والرحيل 74 عاما قدم خلالها مشوارا إعلاميا بدأ بالتحاقه بالإذاعة عام 1955 حيث قدم أولى حلقات برنامجه " الشرطة في خدمة الشعب " ثم قدم بعده برنامج “ المائدة المستديرة” الذي يعتبر بداية برامج التوك شو في مصر قدم خلاله ما يزيد عن 1200 حلقة من حلقاته، استضاف فيه نجوم ورموز السياسة والثقافة والدين، في أكثر من 700 شخصية، واستمرت حلقات البرنامج حتى عام 1977.

اكتشاف الشيخ الشعراوى

وبعد نجاح حلقات المائدة المستديرة جاءت شهرة أحمد فراج الكبرى حين طلب وزير الإعلام آنذاك الدكتور عبد القادر حاتم منه تقديم فكرة برنامج ديني يقدم أسبوعيا يوم الجمعة، فاقترح عليه فكرة برنامج “نور على نور" الذي اكتشف فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي من خلال برنامجه لأول مرة فى حلقة ليلة الإسراء والمعراج، تلك الحلقة التي طلب الجمهور إعادتها أكثر من مرة، وكانت أحد أسباب ظهور الشعراوي كظاهرة بعد أن كان مجرد شيخ في البلاغة يحاول كتابة الشعر.

عضو فى لجنة التربية الدينية

اختار وزير التعليم الدكتور حلمى مراد المذيع أحمد فراج عضوا في لجنة لتشكيل المناهج التربية الدينية مع كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والمهتمين بالتربية الدينية وتوصل إلى أن التربية الدينية ليست وظيفة المدرسة وحدها لكنها عملية متكاملة يدخل فيها مع الوزارة أجهزة الإعلام المختلفة والصحافة والسينما والمسرح ووزارات الأوقاف والثقافة والشباب وكل منبر قادر على الوصول إلى المواطن.

المذيع أحمد فراج



وصل نجاح المذيع أحمد فراج إلى أن أصبح كبير المذيعين، كما عمل مديرا للعلاقات العامة بوزارة الثقافة ورئيسا للقناة الأولى ثم مشرفا على الإعلام بالتليفزيون حتى عام 1979، واختير أحمد فراج أمينا عاما لمنظمة إذاعات الدول الإسلامية حتى عام 1989.

حفظ القران وهو طالب

ويحكي المذيع أحمد فراج عن اتجاهه إلى البرامج الدينية في حوار له بمجلة الإذاعة عام 1963 ويقول: أذكر أنني منذ كنت في مدرسة المنيرة الإبتدائية وفي حصة من حصص الدين نزل بنا المدرس إلى مصلى المدرسة ودعانا إلى الصلاة واختارني إماما للفصل وكانت هذه الصلاة هي الأولى في حياتي وعندما جاء بعدها صلاة العصر قلت لنفسي كيف يختارونى إماما وأنا لا أصلي وانتهيت إلى ضرورة الصلاة وأنا طفل صغير حتى أصبح كتاب الدين ملازما لي على مخدتي لأقرا فيه السور الصغيرة المقررة عندما أنسى أثناء الصلاة ألجأ إلى الكتاب.

أحمد فراج مع كامل الشناوى فى احدى حلقات المائدة المستديرة



وأضاف أحمد فراج: ولما دخلت المرحلة الثانوية كان لي زميل بالفصل لاحظت أنه في حديثه يستشهد بآيات القرآن الكريم في كلامه، فكنت أبحث في معنى الآية التي يذكرها وأفهم معانيها في ساعتها وبدأت في حفظ القرآن دون وسيط ومن هنا كانت القدوة سببا في حفظي له.

سر نجاح نور على نور

وعن سر نجاح برنامج نور على نور قال أحمد فراج: النجاح يرجع إلى طبيعة التدين في الشعب المصري فمهما بذل من جهد في هذا البرنامج كان لايمكن أن يكون له قيمة لولا استعداد المواطن لتقبل مادته وللتعرف على دينه ومعطيات هذا الدين للحياة في مجالاتها الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى فضل الأساتذة الأجلاء والعلماء الذين يحسنون تقديم الحديث في موضوعات البرنامج.



كان لتدينه وبراعته في إدارة الحوار في المسائل الدينية والفقهية وعلاقاته برجال الدين سببا في اعتقاله عام 1954 في مداهمات أمن الدولة لجماعة الإخوان المسلمين بتهمة انتمائه إلى الجماعة والزج باسمه باعتباره حلقة الوصل بين الجماعة والسلطة، وبعد خروج المذيع أحمد فراج من المعتقل أنهى علاقته بالجماعة ونفى اتهامه بأي علاقة بالإخوان أو أي جماعة إسلامية، ولينهي المذيع أحمد فراج علاقته بهذا الاتهام في عام 1960، أعلن خبر زواجه من المطربة اللبنانية صباح، الزواج الذي حمل العديد من علامات الاستفهام ولم يستمر أكثر من ثلاث سنوات.

تجربة سينمائية واحدة

ويحكي الإعلامى فهمى عمر كبير الاذاعيين قصة هذا الزواج، قائلا: كان من المتبع أن المذيعين الجدد لا بد أن يتدربوا على تنفيذ البرامج في الاستديو مع المذيعين القدامى، وكان أحمد فراج من تلاميذي أثناء فترات البث التي أقوم بتنفيذها على الهواء، وحدث أن تركت له برنامجى "مجلة الهواء" ليقوم بتقديمه خلال سفري، فالتقيا من خلال البرنامج وتعارفا وجاء التقارب بينهما، بالرغم من أنه كان دائم الانتقاد لها، وكان الزواج الذي لم يستمر، وخلال زواجه من صباح اتجه إلى التمثيل معها في تجربة وحيدة بفيلم "ثلاث رجال وامرأة ".

احمد فراج مع زوجته المطربة صباح

وقالت المطربة صباح تعليقا على هذا الزواج: تعرفت على أحمد فراج في البداية وكان دائم الانتقاد لي في برامجه مما لفت نظري، وبدأنا نتناقش وبدأت قصة حب جديدة في حياتى، وانطلقت الشائعات والتكهنات حول علاقتى بالمذيع التليفزيونى، ولوضع حد للشائعات تزوجنا وكان المهر المسمى 25 قرشا وعشنا حياة هادئة في بداية الزواج، وكان فراج حقا مثالا رائعا للشخص المحترم والمتدين والمثقف، فقد أعجبني فيه هدوء طباعه وحسن خلقه واحترامه لنفسه وللآخرين، إلا أن الاختلاف بين عقليتنا وطباعنا بدأ يظهر فهو متدين ولا يحب السهر والخروج والاختلاط، إلا أن رغبته في الإنجاب وطلبه تغيير أسلوب حياتي حال دون استمرار حياتنا الزوجية.



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