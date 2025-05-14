اجتمع الدكتور فريد محرم – عميد كلية تجارة عين شمس بأعضاء ورئيس اتحاد طلاب كلية التجارة، وهانئ الغول – مدير إدارة رعاية الشباب.

عميد تجارة عين شمس يوجه بدمج طلاب ذوي الإعاقة بالأنشطة

وفى بداية الاجتماع رحب فريد محرم عميد الكلية بالحضور وأبرز جهود إتحاد الطلاب في دعم الأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية المواهب والمهارات الغير دراسية للطلاب وذلك من خلال برامج إدارة رعاية الشباب والتي تضم بعض الأنشطة الرئيسية مثل: النشاط الرياضي، النشاط الثقافي والنشاط الفني والنشاط الاجتماعي ونشاط الأسر الجامعية ونشاط عشيرة الجوالة.

وبحث الدكتور عميد الكلية مع أعضاء مجلس الإتحاد آليات انعقاد بعض الفعاليات مثل مسابقات القرآن الكريم والصالون الثقافي المنعقد شهريًا، والمعرض الفنى للجنة الفنية، وكذلك عمل يوم لاستقبال الطلاب الجدد فى العام الجامعى القادم على أن يكون يومًا مختلفًا وغير تقليدى

وأكد الدكتور فريد محرم – عميد الكلية على أعضاء اللجنة الإجتماعية بدور اللجنة نحو دمج ومشاركة الطلاب ذوى الإعاقة داخل أنشطة اللجنة الإجتماعية.

كما أكد عميد الكلية ضرورة تحقيق أهداف صندوق التكافل الاجتماعى للطلاب غير القادرين وذلك من حيث تحقيق الضمان الاجتماعي والمساهمة فى تنفيذ الخدمات والعمل على حل المشكلات التى تواجه الطلاب.

كما نوه عميد الكلية على ضرورة التواصل مع أبناء الكلية الحاصلين على بطولات وجوائز، وذلك لتكريمهم وتحفيزهم نحو التقدم وإحراز البطولات وحصد جوائز أكثر.

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