السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحديد موعد محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب بالساحل

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة 2 مايو المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الساحل. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف تجاه المجني عليه  (م. ح) وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا به.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض وأدوات اعتداء عبارة عن سكين وشومة واعتديا بتلك الأدوات على المجنى عليه سالف الذكر لفرض السيطرة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.

وأضافت التحقيقات أنه بسبب خلافات الجيرة بين المتهمين والمجني عليه على إثر لهو الأطفال، بيت الطرف الأول النية وعقد العزم على إيذاء الأخير، وفي سبيل ذلك أعد  سلاح أبيض وأدوات اعتداء سالفة البيان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجد المجني عليه به وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة ضربات بالأدوات سالفة الذكر فأحدثا إصابته التي تم تداركها بالعلاج والتي أسفرت عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بنسبة 5% بيده اليمنى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الساحل جنايات القاهرة الساحل النيابة العامة

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارهم في دار السلام

المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في المرج
ads

الأكثر قراءة

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

الأهلي يعلن اليوم مصير كولر بعد الوداع الإفريقي

500 ألف يورو فاتورة فك الارتباط بين الأهلي وكولر

مصدر بالأهلي: كولر لن يقود الفريق أمام بتروجت الأربعاء

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

ترامب: قد نضطر إلى شن هجوم على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي

خدمات

المزيد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 26-4-2025 بالأسواق

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بارتكاب معصية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية