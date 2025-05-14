الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

طالب تعرض للطعن على يد زميله أمام النيابة: كان قاصد يموتني

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استمعت  نيابة الزاوية الحمراء إلى أقوال طالب تعرض لإصابة بسلاح أبيض على يد زميله بسلاح أبيض في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة. 

وقال المجني عليه، إنه بعد انتهاء اليوم الدراسي ووقوفه في الشارع مع زملائه فوجئ باثنين من زملائه يتوجهون نحوه ويفتعلون معه مشاجرة ويضربونه وأثناء دفاعه عن نفسه قام أحدهما بطعنه بالسلاح في صدره وكان يقصد قتله إلا أن الأهالي نجحوا في تخليصه من بين أيديهم وذهبوا به إلى المستشفى. 

وأشار المجني عليه إلى أنه لا يوجد بينه وبين المتهمين أي خلافات، مبديا استغرابه مما فعلاه به قائلا: " أنا ماليش أي خلافات مع حد، كل زملائي بيحبوني ".

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة، بعد رصد منشور متداول على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على شقيق صاحب المنشور باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح.

وبالفحص تبين أنه في 5 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء من أحد المواطنين، بصحبته شقيقه الطالب المصاب بجرح قطعي، حيث أفاد بتعرض شقيقه للاعتداء من قبل طالب آخر، عقب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى اشتباك بالأيدي
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم عبر إلقائه في الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزاوية الحمراء منطقة الزاوية الحمراء وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الزاوية الحمراء

مواد متعلقة

نصائح عاجلة من البحوث الفلكية بعد زلزال قوي ضرب كريت واليونان وشعر به سكان مصر

إزالة 21 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز الجيزة

إزالة 9 حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية (صور)

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

اللقاء الأول استمر 33 دقيقة، كواليس اجتماع ترامب مع الشرع فى الرياض (صور وفيديو)

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع معظم الأصناف وانخفاض الليمون

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية