الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس طالب بتهمة الشروع في قتل زميله بالزاوية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس طالب لاتهامه بالشروع في قتل زميله بسلاح أبيض في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة، بعد رصد منشور متداول على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على شقيق صاحب المنشور باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح.

وبالفحص تبين أنه في 5 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء من أحد المواطنين، بصحبته شقيقه الطالب المصاب بجرح قطعي، حيث أفاد بتعرض شقيقه للاعتداء من قبل طالب آخر، عقب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى اشتباك بالأيدي.


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم عبر إلقائه في الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

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