مواصفات عربات الطعام المسموح بها في القانون

لم تعد عربات الطعام المتنقلة مجرد مشهد عشوائي في زحام المرور، فالدولة تدخلت رسميًّا لتنظيم هذا النشاط بعد سنوات من الانتشار غير المنضبط، وأصدرت قانونًا خاصًا في 2019، يحدد الشروط والمواصفات لكل من يرغب في العمل في هذا المجال.

ضوابط عمل عربات الطعام

لكن هل يعرف الشباب الراغبون في إطلاق مشروعهم الصغير كيف تبدأ الرحلة، وما المطلوب لتحويل عربة طعام إلى مشروع قانوني برخصة رسمية؟

صدر القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ودخل حيز التنفيذ فعليًا سنة 2019، ومن وقتها أصبح هناك إطار رسمي يوضح الآتي:

الجهات المختصة بالترخيص (غالبًا الحي أو المحافظة).

مدة الترخيص وتجديده.

عقوبات العمل بدون رخصة.

شروط يجب توافرها في صاحب العربة

لترخيص عربة طعام متنقلة في مصر، يجب توافر الشروط الأتية

الجنسية المصرية: لايجوز للأجنبي ترخص عربة طعام.

السن القانوني: فوق 18 عام

صحيفة الحالة الجنائية

شهادة صحية تثبت خلو من الأمراض المعدية.

موافقة هيئة الطب البيطري.

دفع رسوم الترخيص، تختلف من محافظة للأخرى

شروط يجب توافرها في عربة الطعام نفسها

الدولة محددة شروط للعربة كالتالي:

بحالة جيدة وآمنة (لا تعطل المرور أو تمثل خطر).

توفر مصدر نظيف للمياه والكهرباء.

وجود أدوات نظافة وتخزين آمن للطعام.

ألوان وتصميم خارجي يوضح نوع النشاط ومكان التراخيص.

يُمنع بيع الكحول أو أي مواد ضارة بالصحة العامة.

الجهات المسؤولة عن إصدار ترخيص العربات المتنقلة

الوحدة المحلية أو الحي

بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور (لتحديد المكان وعدم تعطيل الطرق).

وزارة الصحة (للفحص والشهادات الصحية).

العقوبات في حال المخالفة

ينص القانون على توقيع غرامات مالية تتراوح بين 1000 إلى 10,000 جنيه في حال ممارسة النشاط دون ترخيص، مع إمكانية مصادرة المعدات أو إغلاق الوحدة بقرار إداري.

تحديات تطبيق العقوبات على عربات الطعام المخالفة

رغم وضوح القانون، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، أبرزها:

البيروقراطية في بعض الجهات التنفيذية.

عدم وضوح آليات تخصيص الأماكن المسموح بها للعمل.

ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات المعنية مما يؤخر صدور التراخيص.

يمكن القول أن ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بات ضرورة قانونية لتنظيم قطاع يشهد إقبالًا متزايدًا من الشباب، كما يمثل أداة لتحقيق التوازن بين تشجيع المشروعات الصغيرة وضبط الأسواق من الناحية الصحية والمرورية. ورغم التحديات، يبقى القانون خطوة أساسية نحو اقتصاد غير رسمي أكثر استقرارًا وأقل عشوائية.

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