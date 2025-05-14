الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

رصاصات بالصدر والبطن تنهي حياة عامل على يد شريكه في السلام

تحريات
تحريات

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة عامل لقي مصرعه رميا بالرصاص على يد عاطل بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة السلام أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وعثر بحوزته على كامل متعلقاته.

وأضافت المناظرة انه عثر بجثة المجني عليه على إصابات عبارة عن فتحتي خروج ودخول طلق ناري بالصدر والبطن وعثر بالمكان علي فوارغ طلقات نارية.


وقال المتهم إنه والمجني عليه كان بينهما شراكة عمل ونشبت بينهما خلافات مالية تنصل منها المجني عليها فأقسم له المتهم بالقتل قائلا: "قلتله هقتلك قدام الناس ونفذت كلامي".

البداية كانت ببلاغ تلقته مباحث قسم شرطة السلام من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار بالمنطقة وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية الى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن عاطلا يستقل موتوسيكل أقدم على إطلاق النار علي المجني عليه أثناء سيره في الشارع فأسقطه غارقا في دمائه ثم فر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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