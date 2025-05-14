أسعار ومواصفات سيارات سيات أتيكا موديل 2025 بعد تراجع أسعارها

سيارات سيات أتيكا موديل 2025.. شهدت الساعات الماضية تراجع كبير فى أسعار سيارات سيات أتيكا موديلات 2025، بالسوق المصري، خلال شهر مايو الجارى وبلغ قيمة التراجع نحو 76 ألف جنيه مما يساهم فى تنشيط حركة المبيعات بالسوق المصرى.

أسعار سيارات سيات أتيكا في مصر خلال مايو

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيارات سيات، كافة الموزعين والتجار بتراجع أسعار سيارات سيات آتيكا فى السوق المصرى ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم 14 مايو الجارى، ونرصد فى التقرير التالى أسعار سيارات سيات فى مصر بعد التراجع:-

فئة ستايل بلس بسعر مليون و749 ألف جنيه بدلًا من مليون و825 ألف جنيه بتخفيض 76 ألف جنيه.

FR بسعر مليون و949 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و25 ألف جنيه بتخفيض 76 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات سيات أتيكا 2025

حصلت سيارات سيات أتيكا على محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وتتسارع الي 100 كم في الساعة في 8.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم في الساعة مع معدل استهلاك وقود إجمالي 6.2 لتر لكل 100 كم.

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