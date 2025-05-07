خبير السيارات يوضح أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصري

أكد المهندس جمال عسكر، الخبير في قطاع السيارات، أن الكثير من دول العالم، تضع دائمًا نظام خاص لجذب المستثمرين الأقوياء، وذلك عن طريق بناء قاعدة صناعية قوية بما يتماشى مع ما فعلته الدولة، من إنشاء شبكة قومية للطرق، والذى صعد بها من المرتبة رقم ١١٨ عالميًا الي المرتبه رقم ٢٨ بمقاييس جودة الطرق، بخلاف إنشاء مناطق لوجستية تشبه مناطق لوجستية في جبل على بالإمارات العربية، ويأتي دور الأمن والأمان في الدولة من أهم عوامل الجذب للاستثمارات الخارجية عربيه كانت أو أجنبية في شركات من مفهوم الربح للطرفين كما يفعل العالم كله.

وتطرق “عسكر”، لفتح ملف توحيد الضرائب والجمارك، في مصر، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو على خفض الضرائب على المستثمرين، بشكل واضح يجعلها نقطة جاذبة للاستثمار، وليس بتوحيد الجهة مع رفع قيمة الضريبة، والأهم من ذلك في الملف الهام والخطير، هو الانتباه إلى الحرب الاقتصادية الدائرة بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي، والنظر إلى أهمية استغلالها إيجابيًا وليس سلبيًا، مؤكدًا إلى أنه لن يأتي إلا إذا انتبهت الدولة للنقاط التالية، وهي إصدار استراتيجيات صناعة السيارات، من المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي مع خمس وزراء معنيين، وأربعة خبراء في عالم السيارات.

وطالب أيضًا خبير السيارات، بإصدار كتاب مواصفات السيارات المصرية، مشيرًا إلى أنه في حالة تنفيذ هذه النقاط من الممكن التعاون مع الدول الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة، المصرية الأوروبية زيرو جمارك، والتعاون أيضًا مع شركات كبيرة في الصين لعمل شراكات مصرية صينية لخطوط إنتاج سيارة كهربائية، وبطارية السيارة الكهربية وموتور كهربائي للسيارة الكهربية، وخط انتاج الشواحن المستخدمة لشحن السيارات الكهربائية، وخطوط انتاج للأطارات، والتي عليها طلب يقارب ٢٥ مليون إطار سنويا للسوق المحلي فقط دون النظر للتصدير.

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