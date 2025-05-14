الزراعة تبدأ خطوات إضفاء الصفة الدولية على معرض زهور الربيع.. تتعاون مع الفاو واليونسكو لتبادل الخبرات.. وتدشن منظومة جديدة لترخيص المشاتل وتطوير قطاع نباتات الزينة

كشف مصدر مسؤول بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة اتخذت مؤخرا حزمة من الخطوات التنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية، أبرزها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) - والتي تشارك في تنظيم فعاليات الدورة الحالية- إلى جانب عقد مباحثات جادة في نفس الشأن مع منظمة اليونسكو، تمهيدا لإضفاء الصفة الدولية على معرض زهور الربيع خلال العامين المقبلين، باعتباره أقدم وأهم معرض زراعي في المنطقة العربية.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

وأوضح المصدر أن الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بأعداد منظومة تطوير متكاملة لقطاع زهور القطف ونباتات الزينة، تستهدف رفع جودة الإنتاج المحلي ودعم قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

الرقابة الفنية والإدارية على المشاتل الصغيرة والكبيرة

وأضاف: "المنظومة الجديدة التي كلف بها وزير الزراعة تركز على إحكام الرقابة الفنية والإدارية على المشاتل الصغيرة والكبيرة منها، من خلال دمجها في منظومة تراخيص رسمية، مع توفير الدعم الفني والإرشادي المستمر لها، ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع نباتات الزينة وزيادة صادراته التي بلغت قرابة 9 مليون دولار الموسم قبل الماضي ونستهدف مضاعفة هذا الرقم في ظل حجم السوق العالمي في هذا القطاع والبالغ قرابة 40 مليار دولار سنويا".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة حكومية لتعظيم العائد الاقتصادي من هذا القطاع الحيوي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مشاركة كبار المنتجين والمصدرين في المعارض الدولية المتخصصة تحت اسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التواجد المصري في هذا المجال.

وأكد المصدر أن الوزارة وضعت خطة تطوير شاملة لمعرض زهور الربيع، تستهدف الحفاظ على طابعه التراثي كأحد أقدم المعارض الزراعية في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تطويره بما يتناسب مع المواصفات والمعايير الدولية، استعدادًا لإضفاء الصفة العالمية عليه.

وأوضح أن خطة التطوير تشمل تحديث آليات العرض، وتوسيع مساحة المعرض، ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية، مع الحفاظ على طابع المعرض كوجهةأساسية للنزهة بالنسبة للأسرة المصرية، مع تطوير نظم العرض ورفع جودة المعروضات بشكل دائم.

وكشف المصدر عن قيام الوزارة بتجهيز الباحات الداخلية للمتحف الزراعي المصري ليكون بمثابة أرض معارض متميزة تستضيف فعاليات معرض زهور الربيع وغيرها من الأنشطة الزراعية الكبرى.

وقال إنه تم بالتعاون مع وزارة النقل، تنفيذ أعمال تركيب إنترلوك بمساحة 125 ألف متر مربع، فضلا عن قيام شركة المقاولون العرب بتطوير البنية الأساسية للمتحف، وتحديث المرافق والخدمات المختلفة بتكلفة تصل إلى مليون جنيه.

وتابع "هيئتي نظافة القاهرة والجيزة شاركتا أيضا في أعمال التجهيزات ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمتحف، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف توفير بيئة حضارية تليق بزوار المعرض".

وأشار المصدر إلى أن هذه الجهود تتم في إطار شراكة مؤسسية بين جهات حكومية متعددة، لإخراج المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الزراعية، ويعزز من قدرتها على تنظيم فعاليات دولية ذات مستوى عالمي.

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