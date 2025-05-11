زراعة النواب تناقش موازنة وخطة وزارة الزراعة للعام المالي الجديد وتعد تقريرا بالتوصيات

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

مشروعات وزارة الزراعة



وبلغت جملة استثمارات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخطة السنة المالية 2025/2026 (4.779) مليارات جنيه.

وتهدف الخطة الاستثمارية للوزارة إلى تحقيق الأمن الغذائى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية المختلفة، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتحقيق التنمية فى سيناء، والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية، تحسين دخول المزارعين.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى



وقد عقب الدكتور رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لدعم خطتها الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 بمبلغ (828) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بقطاعاتها المختلفة منها الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة بمحافظة كفر الشيخ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية

وعقب وكيل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحًا أنه تم اعتماد مبلغ (4.7) مليارات جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلًا عن أنه يتم تعزيز بعض الاستثمارات الخاصة ببعض قطاعات الوزارة من خلال عمل مناقلة بين المشروعات، أو فى حالة إتاحة وفورات مالية لهذا الشأن.

ممثل وزارة المالية

وأوضح ممثل وزارة المالية أنه تم زيادة بندى السلع والخدمات بالباب الثانى بموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للعام المالى 2025/2026 بنسبة (70%) على موازنة العام المالى 2024/2025.

عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيقه من تجهيزات، ومعدات، وكوادر فنية متخصصة، فضلًا عن أن هذا القانون يتم تطبيقه من خلال صندوق خاص يمول ذاتيًا.

زيادة الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائية

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، خلال الفترة الحالية يأتى بتوجيهات من القيادة السياسية، لمواجهة الزيادة السكانية التى تتطلب زيادة في الإنتاج الزراعى، وكذلك لمواجهة الظروف المحيطة بالدولة المصرية والتى تتطلب سد الفجوة الغذائية.



وأضاف الحصرى، ندعم وزارة الزراعة من أجل القيام بدورها علي الوجه الأمثل فى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائية.



وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للحكومة وبشكل خاص وزارة الزراعة علي التعاون مع لجنة الزراعة في مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن، حيث تم سداد جزء كبير وجارى إنهاء إجراءات سداد الباقي

وحول مشروع الموازنة الجديدة لقطاع الزراعة، دعا الحصرى إلى أهمية التعاون بين الوزارات بشكل النسيج الواحد للحكومة، موضحا أن دعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها هو أمر يصب في صالح الحكومة والدولة بأكملها، من خلال تحقيق الغرض العام وهو زيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار الحصرى إلي أن الرئيس السيسي يحرص دائما في كل لقاءاته على توجيه الشكر للمزارعين باعتبارهم جنود مصر في معركة تحقيق الأمن الغذائي.

قوانين بربط الموازنة العامة للدولة

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

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