الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

«التاريخ الإجرامي للجنس البشري» أحدث إصدارات القومي للترجمة

غلاف الكتاب.فيتو
غلاف الكتاب.فيتو

يصدر قريبا عن المركز القومي للترجمة الإصدار العربي الأول من كتاب «التاريخ الإجرامي للجنس البشري».

ويأتي الكتاب من 700 صفحة بترجمة رفعت السيد على وتقديم مصطفى عبادة.

التاريخ الإجرامي للجنس البشري

وعن إطلاق النسخة العربية الأولى من كتاب التاريخ الإجرامي للجنس البشري قال المترجم رفعت على: أخيرا صدر العمل الذي طالما تمنيت أن يصل للقارئ العربي...أزعم انه سيغير كثيرا من رؤيتنا للعالم وللوجود البشري ويحل كثير من تناقضات التركيبة البشرية.

متابعا: فخور بصدوره واتوجه بالشكر للمركز القومي للترجمة وعلى رأسه.د.كرمة سامي التي تبذل جهدا ملحوظا في الحفاظ على مسيرة المركز رغم كل المصاعب.

أرشح لكم بفخر هذا الكتاب الموسوعي الذي يربو على ٧٠٠ صفحة من القطع الكبير الذي سيغير كثيرا من درجة الوعي بلغز الظاهرة البشرية.

 

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إصدارات القومي للترجمة القومي للترجمة المركز القومي للترجمة كرمة سامي

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