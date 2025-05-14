الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، استئناف عاطلين على حبسهما 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شاب لسرقة التوكتوك

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من متهمين اثنين على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهما بالشروع في سرقة مركبة "توك توك" تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز كرداسة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وهما شابان عاطلان، قاما باستيقاف سائق "توك توك" خلال سيره على الطريق العام، وطلبا منه توصيلهما إلى وجهة محددة. وعقب وصولهم إلى منطقة نائية، استل أحدهما سلاحًا أبيض من نوع "كتر" وهاجم السائق، متسببا له في جرح قطعي بالرقبة بطول 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى إصابات متفرقة في الذراعين.

 

وأوضحت التحقيقات أن الجناة تمكنوا من شل مقاومة المجني عليه، وشرعا في الاستيلاء على المركبة، إلا أن صراخ السائق واستغاثته استدعت تدخل عدد من الأهالي، الذين نجحوا في إحباط الجريمة وضبط المتهمين متلبسين قبل فرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستأنف جنايات الجيزة جنايات الجيزة الجيزة

مواد متعلقة

قرارات عاجلة للنيابة في اتهام عامل بمدرسة خاصة بالاعتداء على طالب بالصف الرابع بالجيزة

الأكثر قراءة

زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة

نصائح عاجلة من البحوث الفلكية بعد زلزال قوي ضرب كريت واليونان وشعر به سكان مصر

زلزال جديد بقوة 4,2 يضرب شمال مرسى مطروح والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تركوا منازلهم بسبب الهزة، سكان فيصل في الشارع بعد الزلزال (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف سبب شعور سكان مصر بزلزال كريت واليونان وتوجه تحذيرا للمواطنين

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال كريت الذي شعر به سكان مصر ومدى حدوث تسونامي

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

الهلال الأحمر المصري يفعل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية بعد زلزال كريت ويحذر المواطنين

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

وفق القانون الجديد.. من يحق له إصدار الفتوى الشرعية ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

زلزال مصر، تعرف على أدعية الزلزال والكوارث الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية