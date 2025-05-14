اليوم، استئناف عاطلين على حبسهما 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شاب لسرقة التوكتوك

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من متهمين اثنين على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهما بالشروع في سرقة مركبة "توك توك" تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز كرداسة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وهما شابان عاطلان، قاما باستيقاف سائق "توك توك" خلال سيره على الطريق العام، وطلبا منه توصيلهما إلى وجهة محددة. وعقب وصولهم إلى منطقة نائية، استل أحدهما سلاحًا أبيض من نوع "كتر" وهاجم السائق، متسببا له في جرح قطعي بالرقبة بطول 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى إصابات متفرقة في الذراعين.

وأوضحت التحقيقات أن الجناة تمكنوا من شل مقاومة المجني عليه، وشرعا في الاستيلاء على المركبة، إلا أن صراخ السائق واستغاثته استدعت تدخل عدد من الأهالي، الذين نجحوا في إحباط الجريمة وضبط المتهمين متلبسين قبل فرار.

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