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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد سوق المعهد الديني وشارع القاهرة وسوق ٣٠

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم في جولة مفاجئة نطاق أحياء منتزه أول وثان، لضبط الشارع الإسكندرية ومتابعة مستوى النظافة بالشوارع ومتابعة مدى التزام رؤساء الأحياء بإزالة تعديات الباعة الجائلين والمحال على حرم الطريق العام.

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وخلال جولته، تفقد محافظ الإسكندرية شارع المعهد الديني بنطاق حي منتزه ثان، ووجه بالتحفظ على ٣ سيارات أجرة لعدم تثبيت اللوحات المعدنية الدالة عليها وكذلك اعاقتهم لحركة المرور بالشارع، كما تم  التحفظ على التكاتك المخالفة بسبب إعاقة حركة المرور بالشارع.

وشدد على رئيس حي منتزه ثان  بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة إزالة القمامة من شارع المعهد الديني ومتفرعاته أول بأول، وإزالة تعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال على حرم الطريق العام، كما استمع سيادته  لمطالب وشكاوى المواطنين المتواجدين في الشارع ووجه رئيس الحي والجهات التنفيذية المعنية  بالتعامل الفوري لحل الشكاوى.

والتقي محافظ الإسكندرية خلال تواجده بشارع المعهد الديني إمام أحد المساجد الكبري هناك وطالبه بضرورة نشر الوعي المجتمعي جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة من جانب الأجهزة التنفيذية المعنية من أجل الارتقاء بالمنطقة ومواكبة التطورات التي ستشهدها بعد الانتهاء من إنشاء مسار مترو قطار ابو قير والذي سيغير من شكل الحياه بالمنطقة.

كما تفقد الفريق /أحمد خالد، شارع القاهرة وشارع سوق ٣٠ بنطاق حي منتزه أول، حيث تم التحفظ على ٧ دراجات بخارية مخالفة.

 

وكلف  الجهات التنفيذية بحي منتزه أول  بازالة كاف الحواجز الحديدية والخرسانية بالشارعين، ورفع تراكمات القمامة  والتحفظ على أجولة النباشين المتواجدة بشارع ٣٠، كما كلف سيادته مديرية الطرق بالإسراع في رصف وترميم أرصفة شارع القاهرة.

وفي السياق ذاته ؛ تفقد محافظ الاسكندرية باكيات سوق ٣٠ التي يبلغ عددها ٣٦٥ باكية واستفسر  عن عدد الباكيات الشاغلة بها ومدى توفر المرافق التي تخدم الباكيات؛ موجها رؤساء الأحياء بوضع حلول جذرية للقضاء على الاشغالات وتوفير بدائل للأسواق العشوائية.


جاءت الجولة بحضور، سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس حي منتزه ثان، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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الفريق أحمد خالد منتزه أول رؤساء الأحياء

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