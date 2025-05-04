الأوقاف: حملة تفتيش موسعة على المساجد بأنحاء الجمهورية لضبط المخالفات

أعلنت وزارة الأوقاف عن حملة مكبّرة للتفتيش على المساجد بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في أداء منسوبي الوزارة على اختلاف صفاتهم ودرجاتهم، وتحقيق أهداف العمل الدعوي، وضبط الأنشطة المسجدية بما يعزز رسالة المساجد، وبما يفي بالواجب الدعوي الوظيفي المنوط بمنسوبي الوزارة.

حملة تفتيش موسعة على المساجد بأنحاء الجمهورية لضبط المخالفات

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة بمحافظات مختلفة، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار عزم الوزارة على ضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين.

وعلى ذلك، تهيب وزارة الأوقاف بجميع منسوبيها الارتقاء لمقتضيات الأمانة والمسئولية، مؤكدةً أنها لن تتوانى مطلقًا في إنفاذ القانون حرصًا على صون رسالة الوزارة، وتحقيقًا للمصلحة العامة.

الأوقاف تشيد بكل أداء أمين ومنضبط في القيام بدور الأئمة والخطباء

كما تشيد الوزارة -في الوقت نفسه- إشادةً تامةً بكل أداء أمين ومنضبط في القيام بدور الأئمة والخطباء وفي أداء رسالة وزارة الأوقاف على أكمل وجه في خدمة شعب مصر العظيم.

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