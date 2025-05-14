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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة

معاش تكافل وكرامة،فيتو
معاش تكافل وكرامة،فيتو

يزداد البحث من المواطنين والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة 

وحول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025، غدًا الخميس الموافق 15 مايو الجاري، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

 

خطوات الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية تتيح للمستفيدين معرفة تفاصيل المعاش والمستحقات المالية بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية: 

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط الرسمي.  

2. اختيار برنامج "تكافل وكرامة". 

3. إدخال الاسم الرباعي للمستفيد. 

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل في البرنامج. 

6. الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة، فيتو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة، فيتو

زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

وبدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

أكد وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

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