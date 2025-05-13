الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

محطة جديدة في محاكمة قهوجي بتهمة قتل شاب بأوسيم

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، جلسة جديدة في محاكمة قهوجي متهم بقتل مواطن، إثر خلافات سابقة بينهما في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة وقعت داخل قرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، بعد أن نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة، تطورت إلى مشادة كلامية عنيفة.

 وخلال المشاجرة، أقدم المتهم على الاعتداء على المجني عليه باستخدام عصا خشبية، موجها له ضربتين متتاليتين على الرأس، أسفرتا عن إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

 

ووفقا لأقوال شهود العيان التي سجلتها النيابة، فإن المجني عليه كان يحاول إنهاء الخلاف القائم بينه وبين المتهم، وكان في طريقه للصلح وتهدئة الأمور، إلا أن النقاش بين الطرفين احتد بسرعة، وخرج عن السيطرة، مما أدى إلى وقوع مشاجرة انتهت بجريمة قتل مأساوية.

 

وأضاف الشهود في التحقيقات أن المتهم لم يتمالك أعصابه، وقام بضرب المجني عليه بشكل مفاجئ باستخدام العصا، ما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض مغشيا عليه، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات التي لحقت به في الرأس.

 

وقد باشرت أجهزة الأمن تحرياتها فور وقوع الجريمة، وتمكنت من ضبط المتهم، وتحريز أداة الجريمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

 

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة، خلال جلسة الغد، مناقشة التقرير الفني للطب الشرعي، الذي يبين أن الوفاة ناتجة عن إصابة شديدة في الرأس تسببت في تهتك بالجمجمة ونزيف داخلي، كما تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي تستند إلى أقوال الشهود وتقرير الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى مناقشة دفوع محامي المتهم.

 

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