قرار بتعديل تكليف خريجي دفعة ٢٠٢٣ بالمعهد الفني الصحي بقنا إلى المستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صدور قرار الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة، بتعديل القرار السابق بتكليف خريجي المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، وتكليفهم بالعمل بمستشفيات قنا الجامعية، بدلا من القرار السابق بتكليفهم بالعمل بمستشفيات جامعة الوادي الجديد.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة المعهد الفني الصحي على سرعة استجابتها لشكوى الخريجين، الذين تم تكليفهم للعمل بمستشفيات الوادي الجديد الجامعية، والتواصل الفوري مع إدارة التكليف بوزارة الصحة لتعديل التكليف إلى مستشفيات قنا الجامعية.

ومن جانبه أعرب الدكتورعيسى حجازي عميد المعهد الفني الصحي بقنا عن تقديره لتعاون وزارة الصحة وقيامها بتشكيل لجنة لفحص الأمر وإصدار القرار المشار إليه

كما أضاف محمود أحمد مصطفى أمين المعهد بأنه جار العمل على تكليف الخريجين الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم بالموقع الرسمي للتكليف.

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