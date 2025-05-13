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أخبار مصر

هل يتم إغلاق المتحف المصري الكبير 15 يونيو المقبل؟ الحكومة ترد (فيديو)

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي تابع اليوم الإجراءات اللوجيستية لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": رئيس الوزراء تابع اليوم مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
 

دعوات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد، أنه سيتم توجيه الدعوات لضيوف مصر لحضور مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو المقبل.

 

وبسؤاله بشأن إغلاق المتحف المصري الكبير في الفترة من 15 يونيو إلى 6 يوليو المقبل، علق: “لم يتم مناقشة هذا الأمر داخل أروقة الحكومة اليوم، وسيتم الانتهاء من إجراءات حفل الافتتاح بوقت كاف قبل الموعد المحدد”.

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