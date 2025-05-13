الأربعاء 14 مايو 2025
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رياضة

أول تعليق من أيمن الرمادي عقب خسارة الزمالك من بيراميدز بالدوري

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

قال أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه غير سعيد بالنتيجة والأداء في بعض الأوقات خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" نحتاج لمزيد من العمل واكتساب أفكار خططية أفضل من أجل الظهور بمستوى أفضل في الفترة المقبلة".
وتابع الرمادي قائلًا:" أعتذر للجماهير على النتيجة في لقاء اليوم، وأشكر اللاعبين على الجهد المبذول منهم، وحاولنا العمل جيدًا في الوقت الضيق بين مواجهتي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز لتجهيز الفريق".

 وواصل المدير الفني:" أتحمل المسؤولية كاملة، والزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وعليهم التحرر واللعب بشكل خططي أفضل لتحقيق نتائج جيدة".

وأضاف أيمن الرمادي:" هناك أمور في الكرة يجب العمل على علاجها ولست مطالبا بتفسيرها، واتفق أن هناك إصابات كثيرة ومؤثرة في الفريق، ولست مطالب بالحديث عن الماضي للإعلام، والوقت ليس في صالحنا سواء فيما يخص تأهيل اللاعبين أو معالجة المصابين، وأطالب الجميع بالحديث عن الحاضر وعدم التطرق إلى الماضي ومشاكله".

وواصل قائلًا:" الدوافع موجودة لدى اللاعب لأنهم يلعبون في نادٍ كبير بحجم الزمالك، وعليهم أن يظهروا بأفضل صورة، ويجب أن تكون هناك دوافع أخرى يعمل عليها الجهاز الفني، وكنت أنتظر الانتهاء من مباراتي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في ظل ضيق الوقت، وهناك عمل سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة". 
وتابع الرمادي:" من حق الجماهير أن تنتقد أداء أي لاعب ولكني أرفض بشدة ظلم أي لاعب، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا يكافحان، والخطأ في الثنائي هو خطأ في أيمن الرمادي، وأرفض الأراء الثورية والقضاء على لاعب، ودور المدرب أن يساعد اللاعب خططيًا وبعد ذلك تتم محاسبته".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" وضعت سيناريوهين لفترة التوقف المقبلة، الأول هو الانتظام في معسكر مغلق لمدة 5 أو 6 أيام، والسيناريو الثاني يتمثل في تطبيق نظام اليوم الكامل، لأنني أريد العمل مع اللاعبين فترة أطول وسيتم حسم الامر بالاتفاق مع الإدارة.

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي عن التشكيل الذي يخوض مباراة بيراميدز. 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.
 

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ولعب الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز 

ونقلت مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز 

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 52 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة. 

 

 

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