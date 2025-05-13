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تحرير 38 مخالفة تموينية في حملات رقابية بقنا

مخابز قنا،فيتو
مخابز قنا،فيتو

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 38 مخالفة تموينية متنوعة.

المرور على المخابز البلدية والسياحية والأسواق بقنا

وقال حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا: إن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي مشيرًا إلى أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت ما بين عدم الاحتفاظ بالفواتير بواقع 6 محاضر ومحضر لتجميع 500 كجم من الدقيق البلدي المدعم وعدد 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر لذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى محضر لمشروع جمعيتي مغلق وعدد من تقارير المخالفات بالمخابز تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون للمواطنين والتصرف في 4 أجولة دقيق وعدم وجود ميزان.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة الأسواق وضمان استقرارها والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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