الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

مصرع واصابة ٣ في حملة للخارجين عن القانون بالحجيرات في قنا

مديرية أمن قنا، فيتو
مديرية أمن قنا، فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، ولقي اثنان مصرعهما وأصيب ثالث داخل قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من رجال المباحث الجنائية بشن حملة لضبط الخارجين عن القانون في قرية الحجيرات بالتنسيق مع قوات الأمن العام والأمن المركزي.

وأسفرت الحملة عن مصرع اثنين وإصابة ثالث خلال مداهمة أمنية لوكر مخدرات وهاربين من قضايا جنائية، خلال محاولة القبض عليهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن فلقوا مصرعهم في قرية الحجيرات مركز قنا.


جاري نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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