الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: الجميع في غزة جائع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الثلاثاء: إن الجميع في غزة جائع والوصول إلى الطعام أكثر صعوبة يوما بعد يوم.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: التقييمات أظهرت أن ما يقرب من ربع سكان غزة قد يدفعون نحو المجاعة.

 

حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,908 شهداء و119,721 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 46 شهيدا و73 مصابا خلال 24 ساعة.

 

الأونروا تشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة

وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

 وشددت الأونروا، على ضرورة  رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

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برنامج الأغذية العالمي غزة المجاعة 7 أكتوبر 2023 الأونروا

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